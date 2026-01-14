Preocupación por los robos en El Cabaco: "Campan a sus anchas y actúan donde casi no hay vecinos"

"Entran con facilidad, revientan los bombines... ya no sabes ni qué pensar".

El acalde de El Cabaco, José Antonio Sánchez, ha manifestado a este medio el clima de preocupación que existe en el municipio: "en 2025 se produjeron alrededor de 10 robos de ellos, 7 u 8 en casas. También han robado en naves, en el Ayuntamiento..."

No en vano, Salamanca24horas avanzó el pasado 12 de diciembre el hurto que se produjo en el Consistorio y a partir del cual la Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Tal y como ha explicado Sánchez a este medio, los ladrones actúan donde no hay casi vecinos, campan a sus anchas y entran siempre en casas que están vacías. Hay un malestar entre los cabaqueños, reseña, por lo que muchos de ellos están instalando alarmas.

Así pues, y con el objetivo de frenar la situación, José Antonio mantuvo el pasado 7 de enero una reunión con la Subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, para exponer la situación y reforzar la seguridad del municipio.

Desde la Guardia Civil, consultada a este respecto, han remarcado que se trata de una zona en la que siempre hay mucho turismo y a la que, por ende, siempre se le brinda una atención especial.

Asimismo, ante cualquier comportamiento extraño o sospecha de robo, se recomienda acudir a dependencias de la Benemérita para interponer una denuncia y permitir así a las autoridades efectuar las investigaciones correspondientes y detener a los autores materiales de este tipo de hechos.