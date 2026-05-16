La presencia de humo tras un pequeño fuego en una bodega de Carrascal de Barregas moviliza a los bomberos y a la Guardia Civil

Una llamada por la fuerte presencia de humo en una bodega de Carrascal de Barregas ha hecho que los bomberos de la Diputación de Salamanca se hayan acercado hasta la localidad para conocer de primera mano qué era lo que estaba ocurriendo.

En primera instancia, la llamada alertaba de la presencia de humo en el lugar, algo que se debió a que unas baterías de un generador comenzaron a humear, ante esto, los vecinos decidieron utilizar un extintor para abatir las llamas, lo que provocó más humo en el lugar, teniendo los bomberos que ventilar la zona de manera adecuada.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, no ha habido que lamentar heridos a pesar de haber salido de la bodega una gran cantidad de humo negro, pero la tranquilidad de los veicnos y la rápida actuación del Servicio de Extinción de Incendios han hecho que se mantuviera la calma en todo momento.

Además, la Guardia Civil se ha movilizado hasta el lugar para mantener la calma entre los habitantes del municipio, además de realizar una serie de recomendaciones.