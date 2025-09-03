Un preso vuelve a agredir a una funcionaria en la prisión de Topas

El personal del centro penitenciario de Topas ha vuelto a ser víctima de una nueva agresión por parte de un interno.

Tal y como denuncia en un comunicado de prensa CCOO, este martes una trabajadora del área de vigilancia ha sido agredida por un preso que le ha propinado patadas por todo el cuerpo.

La agresión se produjo porque el preso se negaba a compartir celda con otro interno y reaccionó violentamente contra la funcionaria que tuvo que ser atendida en la enfermería del centro.

Este hecho no es aislado y desde los diferentes sindicatos llevan tiempo denunciando la situación que vive el personal funcionario de prisiones. En este caso, CCOO, vuelve a recalcar que Administración Penitenciaria carece de medidas preventivas para “afrontar la violencia en el trabajo”.

En ese sentido desde el sindicato recuerda que “las agresiones al personal penitenciario siguen descontroladas en este 2025, año en el que se han registrado 233 incidentes con 281 agresiones”, cifras harían que fuera el “peor año contra el personal penitenciario en España”.