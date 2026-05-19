La presunta autora del crimen de la calle Petunias pasará en la tarde de este martes a disposición judicial

La presunta autora de la muerte violenta de su pareja en la calle Petunias este pasado lunes, pasará este martes a disposición judicial, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Según la información trasladada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no constaba en el sistema VioGén tal y como ha explicado Sen ante los medios.

“Con la información que tenemos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la presunta homicida pasará esta tarde a disposición judicial. No existían antecedentes en VioGén y se está investigando; según vaya avanzando la investigación, obtendremos nueva información”, ha señalado.

El delegado del Gobierno ha trasladado además su apoyo a la familia de la víctima en “una situación tan dura” y ha pedido prudencia mientras concluyen las diligencias policiales.

Los hechos tuvieron lugar este pasado lunes en Salamanca en un domicilio ubicado en el barrio de Garrido, donde un hombre falleció tras ser agredido con arma blanca en el corazón, tal y como avanzó Salamanca24horas, presuntamente por su pareja.

La autoridad judicial será ahora la encargada de determinar las medidas correspondientes mientras la investigación continúa su curso.