Un presunto acosador en la calle Toro acaba agredido por un familiar de la víctima

Pasadas las 15:30 horas de este lunes, la Policía intervino en las inmediaciones del número 7 de la calle Toro tras la denuncia de una joven que manifestaba sentirse acosada por un joven de unos 20 años.

Según testigos presenciales, uno de los familiares de la joven presuntamente acosada increpó al varón y llegó a agredirlo, lo que provocó un gran revuelo en la zona.

Asimismo, varios peatones que se encontraban en el lugar intervinieron y retuvieron al implicado hasta la llegada de la policía. Hasta la zona se desplazaron tres dotaciones de la Policía Nacional, así como efectivos de la Policía Local, que acudieron en apoyo.

Los agentes procedieron a la identificación de todos los implicados y recabaron información sobre lo sucedido para esclarecer los hechos.

Del mismo modo, acudió una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias Sacyl, que finalmente se marchó sin realizar ningún traslado ni asistencia médica, al no ser necesario.