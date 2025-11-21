A prisión dos hombres por seguir a una mujer, arrastrarla por el suelo y robarle las joyas en Salamanca

Dos varones han ingresado en prisión como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación perpetrado en octubre contra una mujer de avanzada edad.

Los dos detenidos siguieron a la mujer hasta el portal de su vivienda y, una vez en el interior, le dieron un tirón a las cadenas de oro que llevaba en el cuello, arrastrándola por el suelo varios metros hasta que se rompieron.

Una vez que se hicieron con el botín, uno de los dos detenidos, acudió a una tienda de compro-oro para venderlas.

Tras la denuncia de la mujer, la Policía Nacional realizó una investigación exhaustiva de los hechos y pudieron identificar y reconocer a los dos autores, registrando a su vez uno de los domicilios de los arrestados, encontrando prendas de vestir que resultaron determinantes para la investigación.

Una vez finalizados todos los trámites, el Juzgado de guardia decretó el ingreso en prisión de ambos autores.