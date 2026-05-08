A prisión un ladrón por robar la caja registradora de una peluquería de Salamanca tras reventar el escaparate

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han procedido a la detención de un sujeto como presunto autor de un robo con fuerza cometido en una peluquería de la Avenida Maristas.

Tal y como han referido fuentes policiales, los hechos han tenido lugar en la madrugada de este viernes cuando los agentes recibieron un aviso alertando del suceso, así como facilitando las descripciones físicas de los autores.

Así pues, en el lugar se personó una dotación cuyos agentes comprobaron que, efectivamente, el escaparate se encontraba fracturado. Se desplegó, entonces, un operativo por las inmediaciones del lugar para tratar de dar con los autores indentificando, finalmente, a tres hombres cuyas características correspondían con las facilitadas.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos trataron de darse a la fuga con la caja registradora. Finalmente, los agentes lograron interceptar al individuo que la portaba, procediendo a su detención.

Fuentes policiales han confirmado que durante el robo se produjeron daños de consideración y en un ordenador de la tienda, además del robo de los 300 euros que había en la caja registradora.

La investigación continúa abierta para dar con el paradero de los otros dos implicados en los hechos.

El detenido, por su parte, ha ingresado en prisión.