A prisión un ladrón reincidente detenido en Béjar por asaltar viviendas con sus dueños dormidos en el interior

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Béjar a un hombre de 35 años con un amplio historial delictivo a sus espaldas.

Tal y como refieren fuentes policiales, este individuo se trataría del presunto autor de varios robos con fuerza e intimidación en viviendas habitadas, en algunos casos mientras los propietarios dormían en su interior.

De hecho, informan estas mismas fuentes, el arrestado está siendo investigado por su supuesta implicación en al menos un robo con intimidación, tres robos en casa habitada y dos robos con fuerza en interior de domicilio, todos ellos cometidos en un corto periodo de tiempo y siguiendo un mismo modus operandi.

Los hechos habían generado una creciente inquietud entre los vecinos, debido a la gravedad de los asaltos y al uso de intimidación directa cuando las víctimas se despertaban durante la intrusión. En otros casos, el sospechoso aprovechaba la ausencia de los propietarios.

La investigación policial ha permitido identificar al presunto autor y desplegar un dispositivo que ha culminado con su detención.

Durante la operación se han recuperadi diversos objetos presuntamente sustraídos, que están siendo analizados para su posterior devolución a sus legítimos propietarios.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial, mientras la investigación sigue abierta para esclarecer su posible relación con otros cinco robos con fuerza en distintos locales de la localidad.

Como medida cautelar por los hechos, se ha decretado su ingreso preventivo en prisión.