A prisión una mujer interceptada en Salamanca transportando cocaína en un bus con destino Madrid

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han procedido a la detención de una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública tras ser sorprendida con 88 gramos de cocaína ocultos en su equipaje cuando viajaba en un autobús procedente de Portugal con destino final Madrid.

La intervención tuvo lugar en la tarde de este pasado miércoles, 20 de mayo, en la estación de autobuses de la capital salmantina, en el marco de un operativo conjunto entre Policía Nacional y Guardia Civil, fruto de la colaboración habitual entre ambos cuerpos de seguridad.

Los agentes identificaron a la pasajera mientras se encontraba en el interior del vehículo y le solicitaron que descendiera junto con su equipaje para realizar una inspección. Durante el registro de la maleta, localizaron una bolsa hermética escondida bajo la ropa que contenía una sustancia pulverulenta blanca que, tras las comprobaciones oportunas, resultó ser cocaína.

Además de la droga, los policías hallaron en el bolso de mano de la detenida 425 euros en efectivo y varios billetes de moneda extranjera. Según las estimaciones policiales, la sustancia intervenida habría alcanzado un valor superior a los 5.300 euros en el mercado ilícito.

En el operativo también participó la Policía Local de Salamanca con una unidad canina especializada en detección de estupefacientes. El perro marcó igualmente otras sustancias que portaban varios viajeros del mismo autobús, lo que derivó en la incautación de dichas sustancias y la correspondiente propuesta de sanción administrativa a sus poseedores.

Tras su arresto, la mujer fue trasladada a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y posteriormente puesta a disposición judicial. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.