A prisión dos personas por más de cien de robos en vehículos en Salamanca

Ingresan en prisión dos personas por cometer más de cien robos en vehículos de la capital del Tormes. La Policía Nacional ha detenido a los autores tras el aviso de un vecino de un individuo que merodeaba con una linterna entre varios coches en el municipio salmantino.

En el momento en el que los agentes nacionales llegaron al lugar, pillaron in fraganti a uno de los autores que previamente había forzado la ventanilla de uno de los turismos, accediendo al mismo y llevándose varios enseres, que ya fueron intervenidos por las autoridades. En el momento, además, el hombre presentaba cortes en la mano por fracturar el vidrio del coche, siendo trasladado este a la comisaría de la Policía Nacional.

Más tarde, en otra operación independiente a la anterior, otro individuo era arrestado por hechos similares, pero este con reiterados robos en diferentes vehículos de la capital del Tormes. Ambos delincuentes ya habían sido detenidos previamente por hechos similares, sumando entre ambos más de cien robos en Salamanca.

Al ser dos varones conocidos por la propia Policía Nacional y por la Policía Local, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia que ha ordenado el ingreso en prisión de forma inmediata.