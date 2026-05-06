A prisión por intentar robar con un arma blanca a una joven en el Paseo Carmelitas

La Policía Nacional ha detenido a un varón, que finalmente ha pasado a prisión tras su paso por los juzgados, a un varón que abordó en la vía pública a una joven, exigiéndole que le entregara dinero en efectivo y, ante su negativa, la amenazó con sacar un arma blanca y agredirla. Según la Policía Nacional, el incidente tuvo lugar a media tarde del pasado martes, 5 de mayo, en la zona del Paseo de Carmelitas.

La joven iba caminando cuando fue abordada por un varón que estaba sentado en el suelo y que, tras levantarse, le exigió que le diera el dinero que llevaba mientras le cortaba el paso. Ante la negativa de la joven, el detenido se puso delante de ella impidiéndole continuar e introdujo una de sus manos en el bolsillo del pantalón con la intención de sacar algún arma para agredirla.

Los viandantes que presenciaron los hechos desde la acera de enfrente llamaron a la policía mientras gritaban, lo que hizo que el individuo huyera y más tarde fuera detenido por los agentes de la Policía Nacional que procedieron a su detención por un presunto delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, al no haber conseguido de la víctima el dinero que pretendía, siendo trasladado a dependencias policiales.