A prisión tras robar en las taquillas del almacén de un restaurante y dejarse allí su documentación

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de un robo con fuerza en el almacén de un restaurante.

Según detallan, rompió el cristal de la puerta que daba acceso a dicho almacén. Una vez dentro abrió las taquillas de los empleados y se llevó una mochila, documentos de identidad, varias carteras, tarjetas bancarias, llaves, prendas de vestir, un reloj, un teléfono móvil y un total de 300 euros. Pero dejó en el lugar de los hechos una bandolera con sustancia estupefaciente, documentos judiciales y su documentación.

Estos hechos tuvieron lugar el pasado domingo a mediodía, en un restaurante del centro de Salamanca.

No fue hasta el pasado jueves 12 de marzo cuando funcionarios en servicio identificaron en la calle Linares al hombre al que pertenecíala documentación encontrada en el almacén y que ya se había constatado que no pertenecía a ningún trabajador del restaurante. En el momento de su identificación, llevaba consigo algunos de los efectos que se sabían sustraídos en el robo. Los agente procedieron a su detención y trasladaron a dependencias policiales lo robado.

Una vez realizadas las comprobaciones necesarias, los enseres fueron devueltos a sus dueño. El detenido ha pasado ya a disposición judicial, que ha decretado el ingreso en prisión por estos hechos.