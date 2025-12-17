Prisión para los varones que se dieron a la fuga en una furgoneta y tiraron un paquete con un 1 kg de cocaína al río Tormes

Dos personas fueron finalmente detenidas al arrojar un paquete con droga al río Tormes a su paso por el puente Juan Carlos I.

Tal y como informó este medio de comunicación, el pasado lunes los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, requeridos por agentes de Policía Nacional, recuperaron del río Tormes un paquete de drogas que previamente había lanzado un individuo, tras una persecución con la Policía Nacional.

Ahora fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca han hecho público que en el vehículo circulaban dos personas y que ya venían siendo seguidas por agentes de la Policía Nacional, quienes detectaron como minutos antes estas dos personas recibían un paquete sospechoso de una tercera persona.

Todo comenzó dentro del dispositivo puesto en marcha con motivo de la celebración de la Nochevieja Universitaria, fechas donde se incrementa la presencia policial, precisamente porque se duplica también el consumo y la venta de estupefacientes.

Los agentes, como ya se ha mencionado, pudieron ver como los dos individuos se encontraban dentro de una furgoneta cuando se les hacía entrega de un paquete. Los funcionarios procedieron a interceptarlo, pero los dos delincuentes se percataron de su presencia e iniciaron la huida que terminó en el puente que une Salamanca y Santa Marta.

Allí uno de los dos varones se bajó de la furgoneta y arrojó el paquete al río, siendo detenido posteriormente por la Policía Nacional.

Cuando los bomberos pudieron recuperar el objeto del río, los agentes pudieron comprobar que se trataba de un paquete que contenía el anagrama ‘KENWOR’ y que contenía 1.143 gramos de cocaína.

Posteriormente, se detuvo al otro varón que también viajaba en el vehículo, perteneciendo ambos a un grupo organizado dedicado a abastecer a otros puntos de venta de sustancias estupefaciente ubicados en Salamanca capital y en el alfoz.

A raíz de estas detenciones, se realizaron hasta tres registros en domicilios, llegando a intervenir 107 placas de hachís de un peso total de 11 kilogramos, así como dinero y útiles para manipulación y venta.

Según valora la Policía Nacional, “con la intervención de estas sustancias estupefaciente, se ha evitado su venta en la celebración de la Nochevieja Universitaria y en las próximas Fiestas Navideñas en Salamanca. De los 1.143 gramos de cocaína se podrían haber obtenido 5.366,20 dosis, que tras su comercialización alcanzarían un valor de 128.842,39 euros. Y de los 11.000 gramos de hachís se podría haber obtenido de su venta al menudeo un total de 73.472,20 euros”.

Dados estos hechos, el Juzgado decidió decretar el ingreso inmediato de ambos detenidos en prisión.