A prisión dos varones por intentar robar a unos jóvenes en Salamanca y clavarle una navaja a uno en una pierna
A los arrestados les constan numerosos antecedentes. Se acercaron a los jóvenes para venderles ropa, ante la negativa de compra les amenazaron, intentaron robar y uno de ellos clavó una navaja en la pierna a una de las víctimas
La Policía Nacional de Salamanca ha hecho público el ingreso en prisión de dos varones que fueron arrestados por intentar robar el móvil a unos jóvenes y clavarle a uno de ellos una navaja en una pierna.
Tal y como informan fuentes de la Comisaría Provincial, los ahora presos abordaron a un grupo de jóvenes intentándoles vender unas prendas de ropa que llevaban en unas bolsas.
Al negarse, estos les amenazaron, mostrándoles una navaja e intentando robarles los móviles. Como no pudieron hacerse con los teléfonos, le clavaron la navaja a una de las víctimas en una pierna y huyeron del lugar.
Con la pertinente denuncia por parte de las víctimas, los agentes iniciaron una investigación policial que logró identificar a los dos varones, acusados de delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones.
Se trata de dos individuos de sobra conocidos por la Policía por contar con múltiples antecedentes.
Cuando fueron encontrados, uno de ellos llevaba la navaja que clavó en la pierna a la víctima.
Ambos fueron arrestados y trasladados a Comisaría. Una vez que pasaron a disposición judicial el juez decretó el ingreso en prisión de ambos por estos hechos.
También te puede interesar
Lo último