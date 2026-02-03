A prisión dos varones por intentar robar a unos jóvenes en Salamanca y clavarle una navaja a uno en una pierna

Policía Nacional en Wences Moreno - Imagen de archivo para ilustrar la noticia (no guarda relación con este suceso)

La Policía Nacional de Salamanca ha hecho público el ingreso en prisión de dos varones que fueron arrestados por intentar robar el móvil a unos jóvenes y clavarle a uno de ellos una navaja en una pierna.

Tal y como informan fuentes de la Comisaría Provincial, los ahora presos abordaron a un grupo de jóvenes intentándoles vender unas prendas de ropa que llevaban en unas bolsas.

Al negarse, estos les amenazaron, mostrándoles una navaja e intentando robarles los móviles. Como no pudieron hacerse con los teléfonos, le clavaron la navaja a una de las víctimas en una pierna y huyeron del lugar.

Con la pertinente denuncia por parte de las víctimas, los agentes iniciaron una investigación policial que logró identificar a los dos varones, acusados de delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones.

Se trata de dos individuos de sobra conocidos por la Policía por contar con múltiples antecedentes.

Cuando fueron encontrados, uno de ellos llevaba la navaja que clavó en la pierna a la víctima.

Ambos fueron arrestados y trasladados a Comisaría. Una vez que pasaron a disposición judicial el juez decretó el ingreso en prisión de ambos por estos hechos.