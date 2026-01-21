Propinan una brutal paliza, amordazan y maniatan a una mujer en su domicilio para robarla en Palaciosrubios

Violento suceso el ocurrido a plena luz de día en el municipio salmantino de Palaciosrubios este miércoles.

Según han confirmado fuentes oficiales a Salamanca24horas, a las 14:24 horas el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibía un aviso alertando de un robo con violencia perpetrado en una vivienda de la citada localidad.

Según ha podido confirmar este medio, un fontanero que se encontraba efectuando labores en el domicilio acababa de marcharse cuando, tras ser apelada por su nombre y creyendo que se trataba del operario, la víctima ha abierto la puerta del domicilio , alrededor de las 12:00 horas, y, sin mediar palabra, dos sujetos con el rostro cubierto le han propinado una brutal paliza. Además, la han amordazado y maniatado con material de costura, anulando cualquier posibilidad que pudiera tener de defenderse.

La mujer fue localizada posteriormente por un familiar, que dio la voz de alarma al encontrarla inmovilizada y malherida.

Los agresores habrían robado dinero y un collar que la víctima, de 68 años, llevaba puesto.

Hasta el lugar del suceso, la calle Correos, se han desplazado tres dotaciones de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y su autoría, así como una ambulancia. La víctima fue atendida en el lugar y trasladada posteriormente al Hospital de Salamanca.

No se trata del primer robo cometido en el municipio, puesto que ya cuentan con varios episodios similares: hace un par de meses también se produjo el asalto a una casa y la semana pasada, sin ir más lejos, los delincuentes sustrajeron varias gallinas.

Pese a este historial, es la primera vez que se comete un hecho como este, con semejante violencia y brutalidad.

La alcaldesa del municipio, Susana Sánchez, ha declarado a Salamanca24horas que se trata de un pueblo pequeño, de apenas 300 habitantes, en el que ahora reina el miedo.

"Esamos muy disgustados, la verdad", se ha lamentado Sánchez.