Un psicólogo y profesor de la USAL, a juicio acusado de agredir sexualmente a una paciente

Una mujer ha denunciado al que fuera su psicólogo, y quien aún es profesor de la Universidad de Salamanca, por una presunta agresión sexual ocurrida en consulta en 2024.

El juicio por estos hechos está señalado para el próximo mes de mayo después de que no se alcanzara un acuerdo en la audiencia preliminar.

Según el escrito de acusación, al que ha podido acceder Salamanca24horas, los hechos ocurrieron durante el periodo en el que la denunciante atravesaba una situación de especial vulnerabilidad emocional tras asumir el cuidado de su hermana, quien padecía cáncer en fase terminal. De hecho, la víctima llegó incluso a abandonar su trabajo para poder dedicarse a tiempo completo al cuidado de su hermana. Fue entonces, cuando comenzó a recibir apoyo a través de la AECC.

Tras la baja de la psicóloga que la atendía inicialmente fue derivada a otro especialista y, finalmente, al psicólogo que se sentará en apenas unos meses en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Salamanca.

El acusado comenzó a hacer comentarios sobre su físico: "Eres muy sexy"

La primera sesión en el gabinete de psicología privado del acusado, cuyas iniciales corresponden a M.D.G.E, tuvo lugar en julio de 2023 y, a partir de la misma, se forjó una relación psicólogo - paciente entre ambos.

Sin embargo, tras varias consultas, comenzaron a entablar conversaciones a través de whatsapp. Durante ese tiempo, la mujer manifestaba al psicólogo su deterioro emocional con la existencia , incluso, de pensamientos autolíticos.

Sería en ese contexto, siempre según el relato de la acusación, en el que el psicólogo habría comenzado a hacer comentarios sobre el físico de la denunciante, refiriéndose a su atractivo y a su cuerpo; “eres muy sexy" llegó a decirle, entre otros.

Con el transcurso de los meses, el contenido de las conversaciones comenzó a incluir mensajes en los que M.D.G.E manifestaba su deseo de abrazarla o acariciarla.

Dada esta situación, la mujer habría tratado en varias ocasiones de poner punto y final al vínculo profesional que había entre ambos, ya que ella consideraba que lo que estaba ocurriendo traspasaba los límites entre psicólogo y paciente.

Según su versión, manifestó al acusado su pretensión de dejar de acudir a consulta, a lo que el acusado se negó, alegando que no era necesario interrumpir el tratamiento. El 6 de febrero de 2024, la denunciante acudió a una nueva sesión presencial.

Durante la consulta, según el relato de los hechos, el acusado, con el objetivo de satisfacer sus deseos sexuales, le introdujo los dedos en la vagina y en el ano.

Días después, en una conversación mantenida también por Whatsapp, la mujer le trasladó su decisión de no volver a consulta ya que se había traspasado una línea que, de ninguna manera, era compatible ni se correspondía con la relación que debía existir entre un profesional y una paciente y solicitó ser derivada a otro psicólogo. El acusado, ante esto, le habría quitado importancia a lo ocurrido y habría insistido en seguir tratándola.

El Ministerio Fiscal califica los hechos como constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita ocho años de prisión, seis de inhabilitación para el ejercicio de la psicología y una indemnización de 10.000 euros. Por su parte, la acusación particular eleva la petición a doce años de cárcel, la misma inhabilitación profesional y una compensación de 30.000 euros, además del abono de los tratamientos psicológicos, psiquiátricos y peritajes que haya precisado la denunciante para el correcto desarrollo de la causa.

M.D.G.E: un psicólogo especialista en psicodrama y profesor de la USAL

M.D.G.E, en la fecha en la que se publican estas líneas, sigue figurando en la página web de la Universidad de Salamanca como “profesor asociado” en el departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos.

Por otro lado, en su perfil profesional figura que se doctoró en la USAL y cuenta con un largo historial de publicaciones entre las que figura uno de los capítulos que conforman un libro titulado “Violencia sexual: análisis, tipologías y diferentes perfiles”.

El citado capítulo, por su parte y de su autoría, recibe el nombre de “Intervención psicodramática con agresores sexuales en el centro penitenciario de Palma de Mallorca”.

Asimismo, también cuenta con investigaciones referidas, por ejemplo, a los efectos del contacto con personas con trastornos mentales en las actitudes de estudiantes universitarios.

M.D.G.E, más allá de su historial académico e investigador, ha participado en numerosos simposios y charlas, así como protagonizado varias entrevistas en calidad de psicólogo.

El investigado permanece en libertad a la espera del juicio oral, previsto para mayo de este mismo año. Este medio ha intentado ponerse en contacto con él, sin éxito.