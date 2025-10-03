Queda inconsciente al caer de su patinete a la altura de la antigua Azucarera

Fotografía donde ha ocurrido el accidente en la A-50, a la altura de la antigua azucarera

Una joven de 26 años ha resultado herida este viernes por la tarde al caerse de su patinete mientras circulaba por la vía de servicio de la autovía A-50, en sentido salida de Salamanca, a la altura de la antigua Azucarera, en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada.

El aviso al 112 se ha recibido a las 17:09 horas, alertando de que la joven había quedado inconsciente tras el accidente. De inmediato, se movilizaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia al lugar del suceso.

La herida fue atendida en el lugar por el personal sanitario y posteriormente trasladada al Hospital de Salamanca.