Se quema un solar con pasto seco en la calle Teso de Buenavista

Incendio de pasto en un solar de la calle Teso Buenavista

Un solar con pasto seco ubicado al final de la calle Teso de Buenavista se ha quemado a primera hora de la tarde de este jueves 14 de agosto.

Un camión autobomba del parque de Bomberos de Salamanca ha sido suficiente para extinguir con prontitud las llamas que han dejado calcinado el terreno.

Incendio de pasto en un solar de la calle Teso Buenavista | Andrea Mateos

Hasta el lugar también se ha desplazado una patrulla de la Policía Local de Salamanca tras recibir el aviso pasadas las 16:00 horas.

La rápida actuación de los efectivos ha evitado que el fuego pudiera afectar a las viviendas más próximas.

Un hora más tarde, aproximadamente, otra dotación de los bomberos de la Diputación de Salamanca han tenido que actuar por otro incendio de pasto originado en la cuesta de Santa Cruz en Ciudad Rodrigo, que rápidamente ha sido controlado por los efectivos desplazados.

Incendio de pasto en la zona de la cuesta de Santa Cruz en Ciudad Rodrigo | Salamanca24horas

A continuación, más imágenes del incendio de pasto originado en calle Teso de Buenavista en Salamanca.

Bomberos en el incendio de pasto en un solar de la calle Teso Buenavista | Andrea Mateos