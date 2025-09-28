Queman de madrugada dos vehículos en la avenida Virgen del Cueto

La Policía Local de Salamanca y los Bomberos del Ayuntamiento tuvieron que actuar a primera hora de la madrugada debido al incendio de dos vehículos en la vía pública.

Al parecer y según apuntan fuentes municipales y bomberos, alrededor de la 01.00 horas aparecieron dos vehículos envueltos en llamas en la avenida Virgen del Cueto junto a una explanada en el barrio del Zurguén. Un incendio que, según las primeras pesquisas, apunta a ser "presumiblemente provocado" ya que a la llegada de los servicios de extinción el fuego tenía dos focos distintos, ambos en las partes delanteras de los dos vehículos. En el lugar estuvieron trabajando cinco bomberos que se desplazaron en un camión autobomba.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió hasta cinco llamadas que informaban de este suceso a las 00:53 horas. Un incidente en el que no hubo que lamentar heridos.

A lo largo de la noche, los agentes locales tuvieron otra actuación en la que procedieron a denunciar a un conductor que dio positivo en un control preventivo de alcoholemia, alrededor de las 02:00 horas, en el paseo de Carmelitas.