Rápida intervención de los bomberos y la Guardia Civil en un incendio declarado en el interior de una vivienda en Castillejo de Martín Viejo

incendio declarado en el interior de una vivienda en Castillejo de Martín Viejo

Alrededor de las 14:00 horas de este jueves, y tras ser informados a través de la Central C.O.C, se ha movilizado una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Fuenteguinaldo alertada de un incendio declarado en el interior de una vivienda del municipo de Castillejo de Martín Viejo.

Los agentes, una vez personados en el lugar, han procedido a la identificación del matrimonio, de 72 y 74 años, que habitaba en el domicilio afectado.

Tal y como ha explicado la propia Guardia Civil, el fuego se habría originado en la chimenea de la vivienda con motivo de la combustión de hollín acumulado en la salida de humos.

La rápida intervención de la Benemérita y de los Bomberos ha permitido que el suceso se saldara sin heridos y las llamas, por su parte, han sido extinguidas a las 14:45 horas.