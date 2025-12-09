Intervención policial y sanitaria por el desvanecimiento de una mujer

Un importante operativo sanitario y policial se ha desplegado alrededor de las 20:00 horas de este martes en las inmediaciones de un gimnasio situado en la calle Rodríguez Fabres, tras recibirse el aviso de que una mujer de 55 años se había desvanecido en el interior del local.

Según las primeras informaciones, todo apunta a que la afectada ha sufrido una parada cardiorrespiratoria.

Rápida intervención sanitaria tras el desvanecimiento de una mujer en un gimnasio de la calle Rodríguez Fabrés

La rápida intervención de los servicios de emergencia ha resultado crucial para estabilizarla y proceder a su traslado al Hospital de Salamanca.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del Centro de Salud de San Juan, del SUAP y una UVI móvil, así como varias dotaciones de la Policía Local que han cortado la calle para facilitar las labores de asistencia y garantizar la seguridad durante la intervención.