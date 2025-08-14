Se reactiva con fuerza el incendio forestal de La Alberca que entra en IGR-2: la población en alerta

El incendio forestal que se inició el martes por la noche en las proximidades de La Alberca se ha vuelto a reactivar con fuerza este jueves y la Junta ha declarado el nivel IGR-2 (Índice de Gravedad Potencial) por la proximidad del incendio al municipio. De hecho, la propia Consejería ha tomado esa decisión ante una situación que "Pueda comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales".

Se trata de un fuego que se originó en la noche del martes y que había sido dado por controlado horas después y prácticamente extinguido por la tarde, pero el calor y el fuerte viento lo han reactivado.

Actualmente, trabajan en el lugar más de una treintena de medios (13:30 horas), la gran mayoría terrestres, y todos los efectivos están tratando de frenar el avance de las llamas hacia La Alberca. De hecho, según ha podido saber Salamanca24horas.com, los medios de Salamanca que estaban desplegados en los incendios de Zamora y León están desplazándose a este incendio de La Alberca, que ha sido elevado a nivel de riesgo 2 a las 12:30 horas.

En relación a los medios desplegados, el Ayuntamiento de Salamanca ha enviado un retén de apoyo del Servicio de Extinción de Incendios, compuesto por cinco efectivos y una bomba, para colaborar en las labores de extinción.

Imágenes a las 12.50 horas desde La Alberca

A pesar de que desde el Ayuntamiento han insistido que la situación estaba controlada (aludiendo a que eran la única fuente fiable), el propio Consistorio ha avisado minutos después de que desde la cabeza del incendio les han comunicado que la población tenía que estar en alerta.

De hecho, ya se ha advertido a los vecinos de las parcelas más cercanas al incendio, que cierren "puertas y ventanas" y que se desplacen hacia el núcleo urbano del municipio.

Se da la circunstancia que el municipio de La Alberca está en plenas fiestas patronales, con los alojamientos turísticos al completo, por lo que la población debe estar pendiente de la evolución de este incendio forestal.