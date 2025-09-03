Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona colindante a Candelario
Desde el Ayuntamiento del municipio salmantino han querido tranquilizar a la población refiriendo que "por el momento la situación no revierte riesgo estando en una zona perimetrada"
El incendio de Jarilla se ha reactivado en la tarde de este miércoles en la provincia de Cáceres, en una zona colindante a Candelario; concretamente, en el término municipal de Jerte.
Así lo han informado tanto el Ayuntamiento de Candelario como la Junta de Castilla y León a través de sus respectivas redes sociales, alegando que ya hay medios trabajando en su extinción.
Asimismo, desde el consistorio de la citada localidad han querido tranquilizar a la población refiriendo que "por el momento la situación no revierte riesgo estando en una zona perimetrada y de bajo riesgo".
Han remarcado, además, que "si aprecia humo a lo largo de la tarde no se alarme".
