Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona colindante a Candelario

El incendio de Jarilla se ha reactivado en la tarde de este miércoles en la provincia de Cáceres, en una zona colindante a Candelario; concretamente, en el término municipal de Jerte.

Así lo han informado tanto el Ayuntamiento de Candelario como la Junta de Castilla y León a través de sus respectivas redes sociales, alegando que ya hay medios trabajando en su extinción.

Asimismo, desde el consistorio de la citada localidad han querido tranquilizar a la población refiriendo que "por el momento la situación no revierte riesgo estando en una zona perimetrada y de bajo riesgo".

Han remarcado, además, que "si aprecia humo a lo largo de la tarde no se alarme".