Dos reclusos de Topas, a juicio por romperle la mandíbula a otro interno durante una pelea

Este jueves, los juzgados de Salamanca acogerán el juicio contra BMA y JRM acusados incurrir, cada uno de ellos, delitos de lesiones y amenazas.

Los hechos, tal y como se refiere en el escrito de califación del Ministerio Fiscal, se remontan al 22 de enero del pasado año cuando BMA y JRM se enzarzaron en una discusión con FC, siendo los tres sujetos internos del centro penitenciario de Topas.

En transcurso de la reyerta, JRM colocó un objeto punzante en el cuello de la víctima mientras, simultáneamente, BMA le asestaba puñetazos en la cara y otras partes del cuerpo empleando, tal y como recoge el relato de la Fiscalía, un guante en cuyo interior habían introducido objetos de peso.

Como resultado de la agresión, FC sufrió una fractura doble en la mandíbula que requirió más de sesenta días de recuperación y 6 puntos en la zona.

Por este motivo, el Ministerio Fiscal solicita para BMA 3 años de prisión mientras que para JRM, 4 años y 9 meses.

Además, se solicita una indemnización para la víctima de 5.058 euros en concepto de lesiones, más 5606, 49 euros por los puntos de sutura, todo ello sumado a los intereses legales.