Un recortador es corneado en el muslo durante una exhibición en las fiestas de Fuenteguinaldo

Un recortador ha resulado herido por asta de toro en la exhibición de recortes que ha acogido este domingo, 24 de agosto, el municipio salmantino de Fuenteguinaldo con motivo de sus fiestas en honor a San Bartolomé.

El hombre ha sido corneado en el muslo y sido atendido rápidamente por los sanitarios desplegados en el lugar, que le han dado varios puntos para cerrar la herida. Se desconoce si ha sido necesario su posterior traslado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

