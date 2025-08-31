Un repartidor en moto resulta herido al colisionar frontalmente con un vehículo en Salamanca capital

Al menos una persona ha resultado herida al colisionar una moto y un coche, frontalmente, en la noche de este domingo.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 22:00 horas, en el cruce de la calle Astorga con la avenida de Agustinos Recoletos.

Como resultado del siniestro, y tal y como ha podido saber Salamanca24horas, el motorista ha quedado tendido en la calzada.

En el lugar se han personado varias dotaciones de la Policía Local, así como una ambulancia, para atender al herido y esclarecer las causas del siniestro.

Por el momento, no ha trascendido la edad de la víctima ni el alcance de las lesiones sufridas aunque, eso sí, ha sido trasladada al Hospital de Salamanca.

Como se puede apreciar en las imágenes, la motocicleta ha quedado destrozada a causa del impacto y varios plásticos, pertencientes a la estructura de la misma, han quedado esparcidos por la vía obstaculizando el tráfico habitual de la zona.