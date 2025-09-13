Rescatada una mujer desaparecida en Las Casas del Conde tras horas de búsqueda

Agentes de la Guardia Civil del puesto de La Alberca rescataron en la tarde de este viernes a una mujer que había sido dada por desaparecida en el término municipal de Las Casas del Conde. La mujer había salido a dar un paseo por la mañana y, al no regresar a la hora habitual, su familia alertó rápidamente a las autoridades.

El dispositivo de búsqueda se activó de inmediato, contando con la participación de los propios familiares de la desaparecida, que ayudaron a recorrer la zona. La colaboración fue clave para el desenlace, ya que la mujer portaba su teléfono móvil, lo que facilitó su localización.

Finalmente, la mujer fue encontrada caída en un bancal, con diversas magulladuras pero consciente y en condiciones estables.