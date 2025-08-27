Rescatados los ocupantes de una lancha a la deriva en el embalse de Almendra

Los ocupantes de una lancha que se encontraban navegando por el embalse de Almendra en la noche del martes al miércoles han sido rescatados por la Guardia Civil de Salamanca y los bomberos de la Diputación, según ha informado la Comandancia local a través de sus redes sociales.

La embarcación se encontraba a la deriva en el reculaje del pantano tras sufrir una avería en el motor, por lo que se dio aviso a los Servicios de Emergencias. Estos se personaron rápidamente para rescatar a los ocupantes de la lancha, que se encontraban en perfectas condiciones y no precisaron de asistencia sanitaria.

El operativo conjunto de la Benemérita y los bomberos de la Diputación ha finalizado de forma exitosa en la madrugada de este miércoles, 27 de agosto.