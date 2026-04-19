Rescatan en helicóptero a un montañero herido en El Calvitero

Un montañero de 32 años ha tenido que ser rescatado por el Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León. Según indican las primeras informaciones, el varón se habría lesionado en una de las piernas en El Calvitero, cerca del municipio salmantino de Candelario.

Desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León se ha realizado una multiconferencia para mantener el contacto en todo momento con el hombre, mientras se realizaba una primera valoración para conocer la gravedad del asunto.

En ese preciso momento, se movilizaba el helicóptero con dos rescatadores a bordo, en el que uno de ellos se trataba de una enfermera que atendería a la persona herida.

Además, se ha dado aviso a la Guardia Civil, además de los bomberos de la Diputación de Salamanca y al 1-1-2 de Extremadura por si fuera necesaria su actuación.

Al localizar a la persona herida, se ha estabilizado al herido, además de inmovilizar una de sus piernas, siendo izado hasta el helicóptero para ser finalmente rescatado. Desde allí ha sido trasladado al campo de fútbol de Béjar para ser atendido posteriormente en el hospital textil y más tarde en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Más tarde, el helicóptero ha regresado hasta el lugar para garantizar la seguridad de uno de los acompañantes, siendo izado hasta el vehículo y trasladado hasta una de las plataformas cercanas.