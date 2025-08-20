Rescatan a un menor que cayó con la bici por un terraplén en la zona del Polvorín

Los bomberos del parque de Villares de la Reina han tenido que rescatar a un menor al caer con la bici en una zona de difícil acceso en el término municipal de Doñinos de Salamanca. Concretamente, el joven de 14 años se cayó en uno de los terraplenes que hay junto al polvorín, frente al matadero de la carretera de Florida de Liébana, una zona que a veces es utilizada para hacer cross con las bicicletas.

La zona donde cayó el menor es de difícil acceso por lo que se recurrió a los bomberos de la Diputación para proceder al rescate. Hasta el lugar del incidente se desplazaron, además de una dotación de bomberos, una patrulla de la Guardia Civil y una ambulancia que atendió al menor.

El incidente tuvo lugar el martes a las 20.22 horas de la tarde.