Rescatan a una mujer que había caído al interior de una tumba en el cementerio de Peñaranda

Curioso incidente el ocurrido durante el mediodía de este martes en el municipio salmantino de Peñaranda de Bracamonte.

Poco antes de las 12:15 horas, los servicios de emergencia recibían un aviso por parte de los agentes locales del propio pueblo solicitando asistencia sanitaria para una mujer que estaba herida en la cabeza.

Tal y como han confirmado fuentes oficiales a este medio, la protagonista del suceso, de 61 años, se habría caído al interior de una tumba del cementerio municipal y, producto del golpe, habría sufrido las citadas lesiones.

Una vez rescatada del interior de la sepultura, la mujer ha sido atendida por el personal sanitario en el lugar para valorar, posteriormente, su posible traslado a un centro sanitario.