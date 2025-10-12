Rescatan de urgencia a un joven indispuesto en Peña Negra, en Candelario

El Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León ha dirigido esta tarde un rescate urgente para asistir a un joven de 19 años que se encontraba indispuesto cerca del pico Peña Negra, en el término municipal de Candelario, en Salamanca.

Fue sobre las 18:50 horas, cuando se recibió la llamada de alerta que informaba de que la víctima, cuya ubicación era inaccesible para una ambulancia, requería de asistencia sanitaria urgente. De forma inmediata, se ha activado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias (Sacyl) y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de localizar la ubicación exacta y movilizar un helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, también se ha movilizado a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, cuya dotación partió desde Béjar.

La intervención de los bomberos ha sido crucial crucial, pues han sido los primeros en acceder a la zona y en conseguir acercar al joven hasta la pradera de la Peña de la Cruz, el punto de traspaso pactado con el Centro Coordinador de Emergencias.

Desde allí, el helicóptero de rescate ha recogido a la víctima y la evacuado con rapidez al campo de fútbol de Béjar, donde esperaba una ambulancia medicalizada de Sacyl, que ha atendido al joven 'in situ' y, más tarde, ha procedido a su traslado al Hospital de Salamanca.