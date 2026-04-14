El rescate de una persona en su domicilio obliga a cortar una céntrica calle de Salamanca

Bomberos de Salamanca, Policía Local, Policía Nacional y una ambulancia en el paseo de Carmelitas

Los bomberos de Salamanca han tenido que rescatar a una persona de riesgo mientras se encontraba encerrada en su casa, un aviso que ha recibido el Servicio de Emergencias y Extinción de Incendios de la capital del Tormes a primera hora de la noche de este martes, 14 de abril.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, los bomberos han podido acceder hasta el lugar a través de unos balcones, momento en el que han conseguido realizar la apertura de la puerta del domicilio para que el equipo sanitario atendiera a la persona.

Bomberos de Salamanca, Policía Local, Policía Nacional y una ambulancia en el paseo de Carmelitas | S24H

Según ha podido saber este medio, la persona ha llamado a los Servicios de Emergencias del 1-1-2 tras encontrarse indispuesta en su hogar, lo que ha hecho que rápidamente los bobmeros pudieran realizar la apertura para que entrasen los servicios sanitarios.

La Policía Local ha cortado uno de los carriles de salida de la rotonda de la Puerta de Zamora para garantizar un correcto servicio por parte de los bomberos de Salamanca, mientras que Policía Nacional también se han acercado hasta la zona del incidente.

La persona ha tenido que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca sobre las 22:00 horas de la noche, momento en el que se ha vuelto a reabrir el tráfico.