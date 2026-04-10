Tráfico lento en la A-62 por un camión que ha reventado una rueda y perdido parte de la carne que transportaba

Un camión ha reventado una rueda cuando circulaba por la A-62, a la altura de la salida 244A hacia el centro logístico CyLoG, y perdido parte de la carne que transportaba. Esta ha invadido parte del arcén y del carril, además de desprender un fuerte hedor que ha incomodado a otros conductores.

Los hechos se han producido a las 17:45 horas de este viernes, 10 de abril, y ha obligado a los demás vehículos a circular más despacio, causando cierta retención, tal y como ha advertido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su mapa online.

Caída de carne en la carretera | S24H

Otro vehículo ha sufrido la misma suerte en las cercanías. En ninguno de los dos casos ha habido que lamentar heridos ni ha sido necesaria la presencia de los Servicios de Emergencias. Sí ha acudido, en cambio, una furgoneta de conservación de carreteras para retirar los desechos.