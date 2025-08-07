Retenciones en la rotonda del hospital de Salamanca tras una colisión entre dos turismos

Una colisión entre dos turismos registrada en la mañana de este jueves, 7 de agosto, ha provocado retenciones de tráfico en la glorieta de los Sanitarios de Salamanca, situada junto al hospital de Salamanca.

El accidente se produjo sobre las 11:00 horas, coincidiendo con el aumento habitual del tráfico en la zona. Afortunadamente, no se han producido heridos, aunque ambos vehículos han quedado ocupando parte de la calzada, lo que ha obligado a desviar la circulación y ha generado un notable atasco en los accesos a la rotonda.

Agentes de la Policía Local se desplazaron rápidamente al lugar para regular el tráfico y coordinar la retirada de los vehículos implicados.