Retenciones en la rotonda del hospital de Salamanca tras una colisión entre dos turismos

El accidente, que no ha dejado heridos, se ha producido en plena hora punta de la mañana junto a la rotonda del hospital

Colisisón entre dos turismos en la glorieta de los sanitarios
Colisisón entre dos turismos en la glorieta de los sanitarios

Una colisión entre dos turismos registrada en la mañana de este jueves, 7 de agosto, ha provocado retenciones de tráfico en la glorieta de los Sanitarios de Salamanca, situada junto al hospital de Salamanca.

El accidente se produjo sobre las 11:00 horas, coincidiendo con el aumento habitual del tráfico en la zona. Afortunadamente, no se han producido heridos, aunque ambos vehículos han quedado ocupando parte de la calzada, lo que ha obligado a desviar la circulación y ha generado un notable atasco en los accesos a la rotonda.

Agentes de la Policía Local se desplazaron rápidamente al lugar para regular el tráfico y coordinar la retirada de los vehículos implicados.

