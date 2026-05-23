Un reventón llena de agua el Paseo de la Estación a la altura del hotel de dicha calle
El suceso, alrededor de las 21:30 horas de este sábado, ocurre tres días después del similar en la calle Mérida
Sobre las 21:30 horas de este sábado, Salamanca ha sufrido una nueva rotura de una tubería, cuando aún está reciente el incidente similar ocurrido en la calle Mérida el pasado miércoles.
Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas, este nuevo suceso ha tenido lugar en el Paseo de la Estación, a la altura del conocido hotel ubicado en dicha calle, afectando al propio establecimiento a otros cuatro portales más.
Desde el momento del suceso, tal y como apunta el consistorio, el personal de mantenimiento trabaja para reparar la rotura y volver a la normalidad.
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