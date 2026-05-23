Un reventón llena de agua el Paseo de la Estación a la altura del hotel de dicha calle

Un reventón llena de agua el Paseo de la Estación a la altura del Hotel Alameda Palace

Sobre las 21:30 horas de este sábado, Salamanca ha sufrido una nueva rotura de una tubería, cuando aún está reciente el incidente similar ocurrido en la calle Mérida el pasado miércoles.

Un reventón llena de agua el Paseo de la Estación a la altura del Hotel Alameda Palace

Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas, este nuevo suceso ha tenido lugar en el Paseo de la Estación, a la altura del conocido hotel ubicado en dicha calle, afectando al propio establecimiento a otros cuatro portales más.

Desde el momento del suceso, tal y como apunta el consistorio, el personal de mantenimiento trabaja para reparar la rotura y volver a la normalidad.