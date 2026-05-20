A las 14:08 horas de la tarde de este miércoles, la rotura de una tubería de fibrocemento en la calle Mérida de Salamanca ha sorprendido a los viandantes. Desde esa hora, el servicio de emergencias ha avisado a la Policía Local, que ha acudido al lugar de los hechos, coincidiendo estos con el portal número 8 de dicha calle.

Este hecho, tal y como ha podido conocer Salamanca24horas, ha obligado a las personas que caminaban por la calle a trasladarse a la acera paralela para evitar mojarse. Además, ha dejado sin suministro de agua a la mitad de la calle, aunque se espera que la normalidad vuelva en torno a las 20:30 horas.

Un reventón de una tubería anega la calle Mérida de Salamanca

La gran cantidad de agua, que ha llegado a inundar la calle hasta el cruce de esta con la calle Doctor Gómez Ulla, ha provocado la rotura de algunas baldosas y ha obligado a cortar la parte baja de la avenida.