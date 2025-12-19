Revienta la ventana de una ambulancia de un puñetazo durante el fin de año Universitario

Hasta seis peleas han registrado en Salamanca los servicios de emergencias del 1-1-2 Castilla y León durante el Fin de Año Universitario que, a pesar de estos incidentes, no ha dejado sucesos graves teniendo en cuenta la gran aglomeración de gente en el centro de Salamanca.

Uno de los sucesos más llamativos ha sido la rotura del cristal de una ventana de una de las ambulancias del dispositivo de emergencias por parte de un joven. La ambulancia estaba atendiendo a una amiga del joven por consumo de alcohol cuando él se puso agresivo y de un puñetazo reventó la ventana. Los hechos tuvieron lugar en la calle calle San Juan de la Cruz, pero el joven no pudo ser identificado por la Policía Local ya que salió huyendo del lugar.

Por su parte, el 1-1-2 CyL ha informado de que se han registrado hasta seis agresiones, en dos de las cuales se ha solicitado asistencia sanitaria. A las 02:23 horas, ha pedido una ambulancia el Cuerpo Nacional de Policía por un varón de 23 años, con un golpe en la cara, en la Plaza Sexmeros. A las 06:27 horas, una mujer de 18 años herida con erosiones en la cara en el Paseo de la Estación, 59. Otras tres llamadas han comunicado sendas peleas sin heridos en Avenida de los Cipreses, en Federico Anaya y en Maestro Caballero. Además, también han recibido cuatro llamadas por personas ebrias, otra por una caída en la vía pública y una más por una mujer desmayada en el pabellón multiusos Sánchez Paraíso.

En cuanto al resto de los sucesos no ha habido más que algunas incautaciones de pequeñas cantidades de drogas y alguna identificación.

Por su parte, desde Cruz Roja se ha informado de que sus servicios de emergencias atendieron un total de 12 incidencias sanitarias. En concreto, en la Plaza Mayor se realizaron 3 atenciones leves, dos por intoxicación etílica y una por herida en pierna. Aseguran que se trata del Fin de Año Universitario en la Plaza más tranquilo, a nivel de intervenciones sanitarias, de los últimos años. Cabe recordar que las atenciones realizadas en otras ediciones del Fin de Año Universitario en la Plaza Mayor ascendieron a 10 (en 2024), 1 (en 2023); 7 (en 2022), 13 (en 2019), 20 (en 2018), 18 (en 2017), 34 (en 2016) y 44 (en 2015). A ello hay que sumar otras 9 intervenciones (intoxicaciones etílicas, mareos y heridas) en el evento musical Mega Cotillón celebrado durante la madrugada en el Multiusos Sánchez Paraíso. De las 9 atenciones, 2 tuvieron traslado al Hospital por intoxicación etílica. El pasado año fueron 7 las atenciones de Cruz Roja en este evento.