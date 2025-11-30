Reyerta entre jugadores, cuerpo técnico y público en el Tori
Los lamentables sucesos se unen a una jornada negra en el fútbol base salmantino
El sábado fue una jornada negra para el fútbol base y este domingo todavía un episodio más. Al término del choque entre el Salamanca CF UDS y el Calasanz de Soria de Segunda Regional Cadete, se produjo una pelea entre jugadores, cuerpo técnico y público en el Tori.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil para apaciguar los ánimos y evitar que la situación fuese todavía a mayores.
SALAMANCA24HORAS.COM ampliará la información.
