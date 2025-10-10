Roba una bicicleta valorada en 1.800 euros a un repartidor de Salamanca y es perseguido por el campo hasta ser detenido

La Policía Local de Salamanca consiguió detener durante el jueves, 9 de octubre, al supuesto ladrón de una bicicleta que sustrajo a un repartidor. Un vehículo valorado en 1.800 euros al ser eléctrico, y donde cometió el robo en la carretera de Ledesma sobre las 11:40 horas, junto a un supermercado Alcampo de la zona, aprovechando que el dueño de la bicicleta de la marca BH estaba en el interior del establecimiento y que dejó el vehículo sin medidas de seguridad.

Al percatarse el joven, dio el aviso a las autoridades municipales, que tras preguntar a diferentes testigos de lo ocurrido, consiguieron dar con el supuesto autor de los hechos, momento en el que huyó de la Policía Local, tomando como camino las tierras que unen Villamayor con Salamanca.

En bicicleta y por tierra, el presunto autor intentó huir de las autoridades municipales, momento en el que los agentes iniciaron la persecución logrando dar con el supuesto ladrón, siendo trasladado a dependencias policiales por un presunto delito de hurto y más tarde puesto a disposición judicial.