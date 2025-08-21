Roba en un coche de madrugada y es sorprendido por un vecino en Salamanca

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo, tras ser sorprendido in fraganti durante la madrugada en una calle de Salamanca.

Los hechos ocurrieron cuando un vecino de la zona observó cómo un individuo rompía la ventanilla delantera de un coche para acceder a su interior y sustraer diversos efectos. El testigo alertó de inmediato a la Policía, facilitando una descripción física y de la indumentaria del presunto autor.

Gracias a esta colaboración ciudadana, varias dotaciones policiales se desplazaron rápidamente al lugar, localizando en las inmediaciones a un hombre cuyas características coincidían plenamente con las aportadas por el vecino.

Durante la identificación, los agentes intervinieron al sospechoso varios billetes de distintas cuantías y un guante de silicona negro con puntos blancos. Posteriormente, en una inspección del vehículo afectado, se confirmó que tenía la ventanilla rota, el interior completamente revuelto, y se localizó en su interior otro guante con características idénticas al intervenido.

El propietario del vehículo se personó poco después en el lugar, confirmando que le habían sustraído varios billetes de diez euros, algunas monedas y una tarjeta de crédito.

Ante las evidencias, los agentes procedieron a la detención del individuo, trasladándolo junto con los efectos intervenidos a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias oportunas, se remitió todo lo actuado al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca, ante cuyo titular fue puesto a disposición el detenido.