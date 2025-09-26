Roban 1500 euros en el Ayuntamiento de Sancti- Spíritus durante la madrugada de este viernes
Los ladrones accedieron al edificio consistorial tras forzar los bombines
El Ayuntamiento de Sancti Spíritus ha sido víctima de un robo durante la madrugada del jueves al viernes, en el que los ladrones consiguieron llevarse en torno a 1.500 euros, tal y como ha podido saber Salamanca24horas.
Los autores forzaron varios bombines para acceder al interior del edificio, así como cajones, armarios y archivadores en busca de dinero u objetos de valor. El incidente fue descubierto a primera hora de la mañana de este viernes, momento en el que se dio aviso inmediato a la Guardia Civil.
Agentes del cuerpo se desplazaron al lugar para realizar una primera inspección ocular y recabar indicios que ayuden a esclarecer los hechos y la identidad del autor o autores.
Se da la circunstancia, además, de que el edificio municipal no dispone de cámaras de seguridad, lo que complica la investigación.
Este es, además, el primer robo que sufre el Ayuntamiento de Sancti Spíritus.
