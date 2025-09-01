Roban en 12 coches en el parking de la avenida de Portugal

Noche trágica en el parking de la avenida de Portugal, en el que un joven ha asaltado 12 coches llevándose diferentes objetos en alguno de ellos. Todo comenzaba sobre las 3:00 horas de la madrugada del sábado, 30 de agosto, al del viernes, 31 de agosto.

Según ha podido conocer SALAMANCA24HORAS, se trataría de un varón que encapuchado, ha bajado hasta la segunda planta bajo tierra del propio lugar. Primeramente, comenzó asaltando uno de los coches con una piedra, del que robó un martillo y del que se llevó una cámara y unos medidores.

Más tarde, y con la herramienta robada de uno de los vehículos, se dedicó a golpear las ventanillas de otros 11 coches, robando diferentes objetos de algunos de ellos. Primero se dedicó a realizar los actos delictivos en una de las filas, según recogen las cámaras del lugar, en manos policiales y bajo investigación, para después intentar saquear los estacionados en frente.

Curiosamente, en muchos de los coches, el varón no llegó a robar ningún enser de valor, mientras que en otros se dedicó a saquear lo que se encontraba a su paso. Asimismo, todos los afectados han sido avisados y la Policía se encuentra estudiando el caso para dar con el delincuente que ha dejado una estampa nada agradable para los dueños de los diferentes vehículos destrozados.