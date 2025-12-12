Roban en el Ayuntamiento de El Cabaco

El Ayuntamiento de El Cabaco ha sido el escenario de un robo en la noche de este jueves 11 de diciembre.

Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, que ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, se desconoce el material sustraído, así como la magnitud de los desperfectos provocados en el edificio municipal.