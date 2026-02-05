Roban en un bar de la calle Mirto tras romper los cristales para acceder

Un bar situado en la calle Mirto, en pleno barrio Garrido, ha sufrido un robo durante la noche.

Los propietarios del establecimiento se han encontrado con la situación a primera hora de la mañana de este jueves, cuando acudían a abrir el local y descubrieron la puerta de acceso con los cristales rotos y claros signos de forzamiento.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Científica, para realizar la correspondiente inspección ocular en el interior del bar y recabar pruebas.

Por el momento, se desconoce qué objetos o cantidades han podido ser sustraídos.