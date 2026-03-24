Roban cableado de cobre en una nave situada en el Puerto Seco de Salamanca

La nueva nave que se está construyendo en la zona del Puerto Seco de Salamanca ha sido víctima de un robo.

Según ha podido saber este medio de comunicación, en las últimas horas se han sustraído varios kilogramos de cableado de cobre de la nueva nave de que se está poniendo a punto en la zona, una de las primeras que se encuentran situadas en el nuevo nodo logístico de la ciudad.

Por el momento fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca han confirmado que existe una denuncia presentada por estos hechos y que la Policía Nacional se encuentra investigando un caso por el que, por el momento, no se han producido detenciones.

Precisamente, Salamanca24horas.com ha podido comprobar en la mañana de este martes como diferentes agentes de la Policía Científica de Policía Nacional se han desplazado hasta la nueva planta para investigar cómo se ha producido el robo y recabar la información necesaria para dar con los responsables de este hecho ilícito.

Fuentes de la propia empresa afectada han manifestado que el material sustraído no ha comprometido la puesta en marcha ni el funcionamiento de la planta. De hecho, y afortunadamente, los ladrones solo han sustraído cableado de cobre, dejando intacto material y maquinaria presente en el lugar.