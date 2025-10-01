Roban un coche durante la noche en Carbajosa de la Sagrada

Durante la noche de este martes se ha producido el robo de un vehículo en Carbajosa de la Sagrada. El coche sustraído, se encontraba aparcado en la Calle Pinilla y es un SEAT Ibiza de color rojo, cuyo propietario ya ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil.

La Guardia Civil se encuentran investigando los hechos para tratar de localizar tanto el vehículo como a los responsables del robo. Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del vehículo sustraído.

A través de redes sociales se ha solicitado la colaboración para cualquier información que pueda resultar útil en la localización del vehículo.