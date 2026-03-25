Roban en una fábrica de embutidos en Robliza de Cojos

Un furgón de la Guardia Civil en foto de archivo

Este pasado lunes, 23 de marzo, se ha producido un nuevo robo en la provincia de Salamanca.

En esta ocasión, los ladrones han actuado en Robliza de Cojos y, concretamente, en una fábrica de embutidos ubicada en el citado municipio.

Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Guardia Civil y los agentes ya se encuentran investigando lo ocurrido para esclarecer la autoría de los mismos.

Este episodio, lejos de tratarse de un caso aislado, se suma a una larga lista de incidentes similares ocurridos en la misma demarcación. El clima, apuntan fuentes consultadas por este medio, es de miedo.

El alcalde de Rollán, Leonardo Bernal García, ha asegurado que están "cansados" de la situación y exigen la reapertura del acuartelamiento de la Guardia Civil el cual, apuntan, lleva 453 días cerrado.

La sensación de inseguridad es latente y, no en vano, los pueblos que se ven afectados por esta situación de desprotección exigen respuestas y soluciones; de no haberlas, confirman a este medio, comenzarán a hacer movilizaciones.