Roban el Iphone a un árbitro durante un partido en Chamberí

Lamentable y vergonzoso suceso durante el encuentro de Segunda Provincial de Aficionados entre el Latino Kukuli - Select Academy.

Durante la segunda mitad, una persona accedió al vestuario del árbitro y robó el iphone del colegiado sin que nadie se percatase en el campo municipal de Chamberí.

Al término del duelo, el árbitro se percató de que le faltaba el teléfono móvil y ha interpuesto la pertinente denuncia ante las fuerzas de seguridad.