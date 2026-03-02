Roban en un local en el paseo de la Estación mientras el propietario estaba en el interior

Policía Nacional en el paseo de la Estación. Foto de archivo.

Este lunes, los ladrones han vuelto a actuar en Salamanca capital; concretamente, en el paseo de la Estación.

En esta ocasión el delincuente, o delincuentes, han accedido a un local de dos plantas mientras, curiosamente, el propietario del negocio estaba en la parte superior del mismo, ajeno a lo que estaba ocurriendo.

Una vez dentro, relatan, los ladrones han arrancado la caja registradora y se han hecho con un botín que, apuntan, ronda los 1000 euros.

El robo ha quedado registrado en las cámaras de seguridad y, señalan, es la primera vez que son víctimas de un hecho similar.